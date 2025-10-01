Несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского районов были обесточены

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в трех районах Ростовской области. Ночью были обесточены несколько поселков, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Воздушную атаку врага наши военные отражали ночью по северу области. Силами ПВО были уничтожены и перехвачены БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районе. Из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле. Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты. Люди не пострадали. Ночью также были обесточены несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского района. Их энергоснабжение на данный момент восстановлено по резервной схеме", - написал он в своем Telegram-канале.