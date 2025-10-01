Полиция организовала проверку

ОМСК, 1 октября. /ТАСС/. Омская полиция организовала проверку по факту травмирования пятилетнего мальчика, которого водитель автобуса зажал дверью и протащил несколько метров по асфальту. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по Омской области.

"По предварительным данным Госавтоинспекции, когда в салон пытались зайти женщина с пятилетним ребенком, водитель закрыл дверь и несколько метров протащил мальчика по дороге. Позже мама вместе с сыном обратилась за помощью в больницу. Ребенок получил ушибы. По результатам осмотра мальчику назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ сообщили, что по информации в СМИ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

На опубликованном видео водитель закрывает двери автобуса прям перед подбежавшей женщиной с ребенком. При этом мальчику, который успел поставить ногу на подножку, зажимает ногу. Водитель начинает движение, не замечая стуки в дверь матери и знаки горожан на остановке, и набирает скорость. Ребенка вырывает из рук матери и тащит по асфальту. Инцидент произошел 22 сентября на остановке общественного транспорта "Улица Рабиновича".