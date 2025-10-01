Председатель совета депутатов Новой Каховки пострадал при атаке дрона ВСУ

Владимир Леонтьев находится в тяжелом состоянии в больнице

ГЕНИЧЕСК, 1 октября. /ТАСС/. Председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев пострадал при атаке дрона ВСУ на Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сегодня утром при атаке вражеского дрона "Баба-яга" пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Он отметил, что Леонтьев раньше возглавлял город Новая Каховка. "Владимир Павлович - человек, хорошо известный каждому в Новой Каховке и во всей области. Он долгое время возглавлял город, вел новокаховчан за собой во времена самых тяжелых испытаний", - написал Сальдо.

Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко добавил, что помимо главы совета депутатов Новой Каховки, также ранены два мирных жителя.

"Сегодня в 08:20 мск в результате двух сбросов с БПЛА в Новой Каховке было повреждено здание депутатского корпуса. Пострадавших трое. Кроме Владимира Павловича, ранения получили две мирные жительницы, одной из них 74 года, второй - около 60 лет", - сказал Василенко.

