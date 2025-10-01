Белгородскую область за сутки атаковали с помощью более 110 БПЛА

БЕЛГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 110 беспилотников и выпустили почти 20 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Козинка, Пороз и Сподарюшино выпущено 15 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 9 беспилотников. В селе Глотово мужчина получил множественные осколочные ранения и перелом стопы, наступив на взрывное устройство. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона, добавив, что повреждения получили два частных дома.

Белгородский район атаковали два БПЛА, поврежден частный дом. По Борисовскому району ВСУ выпустили три беспилотника, повреждены два частных дома. Валуйский округ атаковали шесть БПЛА, повреждение получили два частных дома, от падения обломков сбитых беспилотников загорелась сухая трава, ее потушили сотрудники МЧС. Волоконовский район атаковали три БПЛА.

По Губкинскому округу ВСУ выпустили три беспилотника самолетного типа, по Красногвардейскому району - два БПЛА, последствий нет. Населенные пункты Краснояружского района ВСУ атаковали с помощью 13 беспилотников и 4 боеприпасов, повреждены 2 частных дома. Прохоровский и Ракитянский районы атаковали по 1 БПЛА самолетного типа, последствий нет.

По Шебекинскому округу ВСУ выпустили 69 беспилотников. По информации губернатора, в Шебекино в результате повторной атаки БПЛА сгорел грузовой автомобиль.