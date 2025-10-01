Названа причина поджога дома и стрельбы в Мюнхене

По информации полиции города, речь идет о семейной ссоре

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Полиция сообщила, что причиной поджога жилого дома и стрельбы в Мюнхене стала семейная ссора.

"По имеющимся данным, жилой дом был умышленно подожжен во время семейной ссоры. Найденный пострадавший скончался. Еще один человек пропал, он не представляет опасности", - говорится в заявлении мюнхенской полиции, размещенном в X.

Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили мины-ловушки в доме в Мюнхене, где был совершен поджог.