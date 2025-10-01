Прокурор просит заочно приговорить Дмитрия Быкова к семи годам лишения свободы

Писателя объявили в международный розыск

Дмитрий Быков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Представитель государственного обвинения просит заочно приговорить к семи годам лишения свободы писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу назначить Быкову наказание в виде семи лет лишения свободы и штраф 300 тыс. рублей", - заявил прокурор в ходе прений сторон.

Слушания проходят заочно. Быков обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Быков заочно арестован и объявлен в международный розыск.