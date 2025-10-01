В Курганской области в квартире бывшего судьи прошел обыск

Валерия Козлова подозревают в причастности к незаконному освобождению из мест лишения свободы члена ОПГ "Локомотив"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы провели оперативные мероприятия по месту жительства бывшего судьи Юргамышского районного суда Курганской области Валерия Козлова, которого подозревают в причастности к незаконному освобождению из мест лишения свободы члена ОПГ "Локомотив" Виталия Звонарева. Об этом сообщили ТАСС в адвокатской среде.

"СК совместно с ФСБ провели следственные действия в квартире бывшего судьи Валерия Козлова, он был допрошен", - сообщил собеседник агентства.

На имеющееся у Козлова оружие наложен арест.

Ранее стало известно, что Следственный комитет ходатайствовал о возбуждении уголовного дела в отношении Козлова по подозрению во взятке, неправосудном приговоре, пособничестве совершению преступления, соответствующая информация была опубликована на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.