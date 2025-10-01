В Челябинской области пресекли многомиллионные хищения из бюджета

Преступная группа занималась хищением денег у Социального фонда России под видом получения займов на улучшение жилищных условий

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, которая занималась хищением в особо крупном размере бюджетных денег у Социального фонда России под видом получения займов на улучшение жилищных условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Реализованным <…> сотрудниками УФСБ России по Челябинской области комплексом оперативно-разыскных мероприятий в Челябинской области и Алтайском крае установлены противоправные действия представителей межрегиональной преступной группировки. Ее участники осуществили хищение бюджетных средств, выделяемых жителям региона в рамках ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Масштабы хищения оцениваются как особо крупный размер, только по одному лишь эпизоду злоумышленникам удалось похитить не менее 8 млн рублей у Социального фонда России", - сказали в пресс-службе.

Сотрудниками УФСБ было установлено, что граждане, действуя группой лиц по предварительному сговору, обманывали людей, злоупотребляли их доверием. Они организовали потребительский кредитный кооператив, там оформляли фиктивные пакеты документов о предоставленном заявителю займе на улучшение жилищных условий. Затем эти документы передавали в отделение фонда для дальнейшего получения выплаты материнского (семейного) капитала. После поступления на счет кооператива денежные средства обналичивались.

В пресс-службе добавили, что на основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности четвертым следственным управлением ГСУ СК России (с дислокацией в Екатеринбурге) в отношении лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).