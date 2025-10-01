В Петербурге неизвестные потушили из бутылки Вечный огонь на Марсовом поле

Заведено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Полиция разыскивает двух неизвестных, которые в ночь на 30 сентября потушили Вечный огонь на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"30 сентября около полудня в полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что около полуночи двое неизвестных залили из бутылки Вечный огонь и скрылись. Полицией составлена ориентировка на розыск злоумышленников", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе петербургского главка СК, по факту хулиганских действий молодых людей возбуждено уголовное дело об осквернении воинских захоронений и мемориальных сооружений (п. "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

Марсово поле - площадь в историческом центре Петербурга. В XVIII-XIX веках здесь регулярно проводились военные парады и народные гуляния, а в начале XX столетия место стало некрополем павших во время революции и Гражданской войны. Здесь похоронены жертвы уличных боев, петроградские рабочие, погибшие во время антибольшевистского восстания в Ярославле в июле 1918 года, участники обороны Петрограда от войск белого генерала Николая Юденича, а также некоторые видные революционеры.