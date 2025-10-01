Реклама на ТАСС
Что известно о гибели председателя Совета депутатов Новой Каховки при атаке ВСУ

08:38

Владимир Леонтьев

© Андрей Рубцов/ ТАСС

Председатель Совета депутатов Новой Каховки, бывший глава города Владимир Леонтьев умер в больнице после ранений, полученных при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства атаки

  • ВСУ атаковали Новую Каховку дроном "Баба-яга" в 08:20 мск.
  • Повреждения получило здание депутатского корпуса.

Погибшие и пострадавшие

  • Сальдо сообщал, что при атаке пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев.
  • Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
  • Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что пострадали также две мирные жительницы, одной из них 74 года, второй - около 60 лет.
  • Позже Сальдо сообщил, что Леонтьев умер в больнице.
 
