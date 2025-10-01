Статья

Что известно о гибели председателя Совета депутатов Новой Каховки при атаке ВСУ

Редакция сайта ТАСС

Владимир Леонтьев © Андрей Рубцов/ ТАСС

Председатель Совета депутатов Новой Каховки, бывший глава города Владимир Леонтьев умер в больнице после ранений, полученных при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства атаки

ВСУ атаковали Новую Каховку дроном "Баба-яга" в 08:20 мск.

Повреждения получило здание депутатского корпуса.

Погибшие и пострадавшие