Что известно о гибели председателя Совета депутатов Новой Каховки при атаке ВСУ
Редакция сайта ТАСС
08:38
Председатель Совета депутатов Новой Каховки, бывший глава города Владимир Леонтьев умер в больнице после ранений, полученных при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства атаки
- ВСУ атаковали Новую Каховку дроном "Баба-яга" в 08:20 мск.
- Повреждения получило здание депутатского корпуса.
Погибшие и пострадавшие
- Сальдо сообщал, что при атаке пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев.
- Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
- Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что пострадали также две мирные жительницы, одной из них 74 года, второй - около 60 лет.
- Позже Сальдо сообщил, что Леонтьев умер в больнице.