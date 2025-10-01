В Екатеринбурге госпитализировали 12 школьников из-за недомогания

Дети пожаловались на затрудненное дыхание

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Врачи госпитализировали 12 учеников 5-го класса из лицея №159 Екатеринбурга, которые почувствовали недомогание в раздевалке спортивного зала во время подготовки к уроку физкультуры. Дети пожаловались на затрудненное дыхание, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

Читайте также

Что известно о госпитализации 12 учеников лицея в Екатеринбурге

В СМИ сообщили сразу о двух происшествиях в школах. В лицее №159, по данным СМИ, стало плохо 12 ученикам, в школе №122 якобы массовое отравление со вчерашнего дня. В администрации города ТАСС подтвердили информацию о происшествии в обеих школах.

"Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью учащихся МАОУ Лицей №159 г. Екатеринбурга. По предварительной информации, 1 октября во время подготовки к занятию по физической культуре в раздевалке спортивного зала 12 учащихся 5-го класса почувствовали признаки недомогания, в том числе в виде затрудненного дыхания, пожаловались на свое состояние здоровья", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прибывшими бригадами скорой помощи дети были госпитализированы. Дети чувствуют себя удовлетворительно. Как сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области, в Екатеринбурге следствием организовано проведение проверки по факту инцидента в одной из школ.

Как отметили в пресс-службе Минздрава Свердловской области, школьники были доставлены в больницу для обследования врачами-токсикологами. "Во время осмотра клинических проявлений отравления у детей не выявлено. Показаний для госпитализации нет", - пояснили в ведомстве.