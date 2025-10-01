В Новосибирской области экс-чиновнику избрали запрет определенных действий

Бывший замдиректора управления капитального строительства региона Константин Афишин обвиняется по делу о получении взятки и превышении полномочий

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска избрал запрет определенных действий бывшему заместителю директора управления капитального строительства (УКС) региона Константину Ашифину по делу о получении взятки и превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в региональном следственном управлении СК России.

"Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказали ТАСС в ведомстве. Ашифину установлен ряд ограничений, также ему запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу.

По версии следствия, руководитель компании "Ликстрой" Владимир Дятлов договорился с Ашифиным о том, что тот за вознаграждение поможет коммерсанту при реализации госконтрактов на строительство детского сада в селе Репьево Тогучинского района и школы в рабочем поселке Сузун Новосибирской области. Так, чиновник санкционировал расходование 69 млн рублей авансового платежа вместо предусмотренных контрактом 1,8 млн рублей, чем причинил министерству строительства региона крупный ущерб. Сумма взятки составила 300 тыс. рублей. Дятлов находится под стражей.