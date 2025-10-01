В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал человек

Пострадавший получил ушибленную рану мягких тканей лица

БЕЛГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Мужчина пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на легковой автомобиль в поселке Задорожный Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Задорожный Краснояружского района дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Пострадал мирный житель", - написал глава региона в Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавший получил ушибленную рану мягких тканей лица, его доставили в Краснояружскую ЦРБ и оказали всю необходимую помощь. Лечение мужчина продолжит амбулаторно.

По информации Гладкова, после повторных атак БПЛА автомобиль сгорел.