В Тамбовской области в ДТП на трассе погибли два человека

Еще один пострадал

ТАМБОВ, 1 октября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого два человека погибли, еще один пострадал, произошло на автодороге в Пичаевском округе Тамбовской области. Прокуратура взяла на контроль ход расследования ДТП, сообщили ТАСС в надзорном органе.

"Сегодня на 69-м км автодороги "Тамбов-Пенза" - Бондари - Пичаево - Вернадовка водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21099", водитель и пассажирка которого скончались на месте. Водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Пичаевского района Тамбовской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), обстоятельства ДТП устанавливаются.