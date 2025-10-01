Реклама на ТАСС
Статья

Что известно о госпитализации 12 учеников лицея в Екатеринбурге

Редакция сайта ТАСС
08:57
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Врачи госпитализировали 12 учеников 5-го класса из лицея №159 Екатеринбурга, которые почувствовали недомогание во время подготовки к уроку физкультуры, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Медики в Екатеринбурге госпитализировали 12 детей, сообщила прокуратура Свердловской области.
  • Все они ученики 5-го класса лицея №159.
  • Дети почувствовали недомогание в раздевалке спортивного зала во время подготовки к уроку физкультуры.
  • В ведомстве сообщили, что ученики пожаловались на затрудненное дыхание.
  • Прибывшие бригады скорой помощи госпитализировали детей.
  • В настоящее время они чувствуют себя удовлетворительно.
  • В СМИ также сообщили о якобы массовом отравлении в школе № 122 со вчерашнего дня.
  • В администрации города подтвердили информацию о происшествиях в учебных заведениях.

Расследование

  • Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью учащихся лицея №159.
  • В СУ СК РФ по Свердловской области сообщили, что в Екатеринбурге следствие организовало проведение проверки по факту инцидента в учебном заведении.
 
