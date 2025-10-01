Статья

Что известно о госпитализации 12 учеников лицея в Екатеринбурге

© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Врачи госпитализировали 12 учеников 5-го класса из лицея №159 Екатеринбурга, которые почувствовали недомогание во время подготовки к уроку физкультуры, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Медики в Екатеринбурге госпитализировали 12 детей, сообщила прокуратура Свердловской области.

Все они ученики 5-го класса лицея №159.

Дети почувствовали недомогание в раздевалке спортивного зала во время подготовки к уроку физкультуры.

В ведомстве сообщили, что ученики пожаловались на затрудненное дыхание.

Прибывшие бригады скорой помощи госпитализировали детей.

В настоящее время они чувствуют себя удовлетворительно.

В СМИ также сообщили о якобы массовом отравлении в школе № 122 со вчерашнего дня.

В администрации города подтвердили информацию о происшествиях в учебных заведениях.

Расследование