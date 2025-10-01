Статья
Что известно о госпитализации 12 учеников лицея в Екатеринбурге
Редакция сайта ТАСС
08:57
Врачи госпитализировали 12 учеников 5-го класса из лицея №159 Екатеринбурга, которые почувствовали недомогание во время подготовки к уроку физкультуры, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Медики в Екатеринбурге госпитализировали 12 детей, сообщила прокуратура Свердловской области.
- Все они ученики 5-го класса лицея №159.
- Дети почувствовали недомогание в раздевалке спортивного зала во время подготовки к уроку физкультуры.
- В ведомстве сообщили, что ученики пожаловались на затрудненное дыхание.
- Прибывшие бригады скорой помощи госпитализировали детей.
- В настоящее время они чувствуют себя удовлетворительно.
- В СМИ также сообщили о якобы массовом отравлении в школе № 122 со вчерашнего дня.
- В администрации города подтвердили информацию о происшествиях в учебных заведениях.
Расследование
- Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью учащихся лицея №159.
- В СУ СК РФ по Свердловской области сообщили, что в Екатеринбурге следствие организовало проведение проверки по факту инцидента в учебном заведении.