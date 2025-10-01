Главврача медцентра в Кузбассе задержали за взятку

По данным правоохранительных органов, речь идет о главном враче Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Евгении Ещине

КЕМЕРОВО, 1 октября. /ТАСС/. Главный врач одного из лечебных учреждений Кемеровской области обвиняется в получении взятки, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о главном враче Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Евгении Ещине.

"По версии следствия, в декабре 2023 года фигурант, ранее занимая должность заведующего отделением одного из лечебных учреждений здравоохранения области, находясь на своем рабочем месте, получил взятку в размере 300 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя за содействие в заключении государственного контракта на поставку медицинских изделий для нужд лечебного учреждения, общая сумма которого превышает 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Противоправная деятельность мужчины выявлена в ходе совместной работы сотрудников региональных управлений ФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД России. В результате было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ещин задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По месту его проживания и работы проведены обыски.

По данным сайта клинического центра, Ещин возглавил учреждение в июле 2024 года. До этого он работал в Кемеровской областной клинической больнице №11 заведующим операционным блоком. С 2020 года был главным областным специалистом травматологом-ортопедом.