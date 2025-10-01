В Ленобласти арестовали представителя фирмы, продававшего суррогат

Мужчина продавал спиртосодержащую продукцию, ставшую причиной массовых смертельных отравлений в регионе

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Ленинградской области/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Октябрьский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу представителя складской фирмы из Ленинградской области, который продавал спиртосодержащую продукцию, ставшую причиной массовых смертельных отравлений в регионе.

Читайте также

Что известно о расследовании отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура региона поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении 45-летнего жителя Ленинградской области. Согласившись с позицией прокурора, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В объединенной пресс-службе петербургских судов уточнили имя арестованного - Алексей Илларионов. Он был задержан 29 сентября, 30 сентября мужчине предъявили обвинение. Адвокат фигуранта возражал против его заключения под стражу и просил о более мягкой мере пресечения. В СИЗО Илларионов будет содержаться по 25 ноября.

По данным следствия, обвиняемый совместно с другими лицами незаконно продавал спиртосодержащую продукцию, хранящуюся на территории склада временного хранения в деревне Трубников Бор Тосненского района Ленобласти. Затем приобретатели этой продукции передали ее лицам, которые распространили опасную жидкость на территории Сланцевского и Волосовского районов, что привело к гибели десятков жителей региона.