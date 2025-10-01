Сенатор Кастюкевич: депутат Новой Каховки мешал врагу пророссийской позицией

Игорь Кастюкевич отметил, что на Владимира Леонтьева и раньше совершались покушения

ГЕНИЧЕСК, 1 октября. /ТАСС/. Председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, погибший при атаке украинского беспилотника, мешал врагу твердой пророссийской позицией и честной работой во благо жителей Херсонской области. Об этом заявил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

"Погиб мой товарищ, друг, соратник - бывший глава Новой Каховки Херсонской области, председатель местного совета депутатов Владимир Леонтьев. На него и раньше совершались покушения. Уж больно мешал он врагу своей твердой пророссийской позицией, честной работой во благо жителей, созидательной любовью к родному городу и Отечеству", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что Леонтьев был надежным товарищем, и выразил соболезнования семье погибшего.

"С Владимиром Леонтьевым мы шли плечом к плечу с первых дней освобождения Херсонской области. Даже в самые трудные времена он не поддавался эмоциям и делал все зависящее, чтобы помочь людям. В первую и главную очередь он думал о горожанах! Светлая память, мой боевой товарищ", - написал сенатор.