Директора турфирмы в Приамурье осудили за обман клиентов на 11 млн рублей

Фигурантку приговорили к четырем годам

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 октября. /ТАСС/. Генерального директора туристической фирмы "Первый туристический центр" в Благовещенске приговорили к четырем годам колонии за мошенничество. Она обманула своих клиентов на 11 млн рублей, сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

"Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело Куликовой Е. В., несудимой, совершившей мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С декабря 2023 по август 2024 года Куликова систематически обманывала клиентов, предлагая им услуги по оформлению туристических путевок. При этом она заранее знала, что не намерена выполнять свои обязательства. <…> Общая сумма ущерба составила более 11 млн рублей, из которых 2,8 млн Куликова вернула", - говорится в сообщении.

Женщина убеждала клиентов оплатить отдых в Таиланде, Турции, Египте, ОАЭ, Китае, на Мальдивах и на других направлениях. Расчеты производились как наличными в офисе компании в Благовещенске, так и безналичным способом. Полученные средства она присваивала и тратила по своему усмотрению, не предоставляя клиентам никаких туристических услуг.

В результате пострадали 30 человек - жители Благовещенска, а также других городов Амурской области, Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. Суд признал директора турфирмы виновной и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Также ее обязали возместить оставшийся материальный ущерб и моральный вред потерпевшим.