В Адыгее девочка утонула в бассейне

Заведено уголовное дело

МАЙКОП, 1 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили в Адыгее уголовное дело после гибели трехлетней девочки в бассейне на одной из баз отдыха. В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, подозревается директор базы отдыха, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Следствием установлено, что на одной из баз отдыха, расположенной на территории Тахтамукайского района, в ходе купания в открытом бассейне утонула малолетняя девочка. По версии следствия, директор базы отдыха не обеспечил безопасность отдыхающих, в том числе на территории открытого бассейна, и не принял должных мер для организации дежурства спасателей-инструкторов у бассейна. По факту гибели трехлетней девочки возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело в отношении предпринимателя расследуется Тахтамукайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Адыгея по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение смерти). Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, а также устанавливаются причины, способствовавшие совершению преступления.