Еще двух представителей фирмы арестовали за продажу суррогата в Ленобласти

В частности, Владимира Савченко заключили под стражу до 25 ноября

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Октябрьский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу еще двух представителей складской фирмы из Ленинградской области, которые продавали спиртосодержащую продукцию, ставшую причиной массовых смертельных отравлений в регионе.

Читайте также

Что известно о расследовании отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

В объединенной пресс-службе судов города сообщили об аресте второго представителя фирмы.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Савченко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Срок меры - 25 ноября", - говорится в сообщении.

Савченко был задержан 29 сентября, в тот же день ему предъявили обвинение. Свою вину мужчина признал. Сторона защиты просила о домашнем аресте, запрете определенных действий либо залоге.

По информации прокуратуры Ленинградской области, 49-летний житель региона вместе с арестованным ранее Алексеем Илларионовым и другими лицами незаконно торговал спиртосодержащей продукцией, хранящейся на складе в деревне Трубников Бор Тосненского района Ленобласти. Затем приобретатели этой продукции передали ее лицам, которые распространили опасную жидкость на территории Сланцевского и Волосовского районов, что привело к смерти ряда жителей региона.

Позже в прокуратуре региона сообщили об аресте еще одного представителя фирмы.

"Прокурор поддержал ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще одного обвиняемого по уголовному делу о торговле суррогатом, 51-летнего жителя Ленинградской области", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (13:59 мск) - добавлена информация об еще одном фигуранте.