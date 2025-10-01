В Ярославле потушили пожар на нефтезаводе

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 200 кв. м на нефтезаводе "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Об этом ТАСС сообщили в МЧС по Ярославской области.

"Пожар полностью ликвидирован в 12:40 [мск], пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

Пожар на НПЗ произошел утром 1 октября, площадь возгорания составила 200 кв. м. Открытое горение ликвидировали к 09:06, а в 09:18 пожар был локализован. По словам главы региона Михаила Евраева, пожар возник по техногенным причинам, атаки БПЛА не было. По данным пресс-службы предприятия, завод продолжает работать в штатном режиме.