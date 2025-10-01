Журналистку "Дождя" Екатерину Котрикадзе требуют арестовать заочно

Она объявлена в розыск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. СК требует назначить заочный арест ведущей телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Екатерине Котрикадзе (признана в РФ иноагентом) по делу о распространении недостоверной информации о ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в Головинском суде, в который поступило соответствующее ходатайство.

"В суд поступило ходатайство СК об избрании Котрикадзе меры пресечения в виде заочного ареста", - сказали в суде. Журналистка объявлена в розыск. Ранее по этой же статье в тот же суд поступило ходатайство о заочном аресте журналистки "Дождя" Валерии Ратниковой.

Котрикадзе работала на российском телевидении с 2003 года. С сентября 2020-го является руководителем информационной службы и ведущей телеканала "Дождь". 28 октября 2022 года Минюст России внес ее в список иноагентов. В июле текущего года в ГСУ СК России по Москве сообщили, что на Котрикадзе и еще двух журналистов "Дождя" - Валерию Ратникову (признана в РФ иноагентом) и Тихона Дзядко (признан в РФ иноагентом) - возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).