Наемника ВСУ из Австралии заочно приговорили к 14 годам колонии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Австралии, воевавшего в качестве наемника на стороне Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Австралийского Союза. Льюис Каллен Бенджамин заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). <…> Суд назначил Льюису заочно наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

Установлено, что в октябре 2023 года Льюис вступил в состав военизированного подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Он прошел обучение, его обеспечили оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Льюис, находясь на территории Украины и Донецкой Народной Республики, за деньги выполнял приказы командования, принимая непосредственное участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил РФ.