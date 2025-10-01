Арест экс-министра транспорта Бурятии продлили до 3 декабря

Александр Гога обвиняется в превышении должностных полномочий

УЛАН-УДЭ, 1 октября. /ТАСС/. Советский районный суд города Улан-Удэ продлил арест экс-министру транспорта Бурятии Александру Гоге, обвиняемому в превышении должностных полномочий, до 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Советским районным судом города Улан-Удэ удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гоге. Он пробудет под стражей до 3 декабря 2025 года, то есть на период следствия. Постановление не вступило в законную силу", - сообщили в суде.

Мужчину задержали в мае этого года, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества или государства, если они совершены группой лиц по предварительному сговору из корыстной и иной личной заинтересованности).

По версии следствия, будучи министром по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, Гоге создал искусственные препятствия для участия в электронном аукционе компаний "Стройинком", "Иркутсдорстрой" и лоббировал интересы фирмы "Доринвест". С последней был заключен госконтракт на 1 197 000 000 рублей по ремонту автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита.