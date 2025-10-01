На Урале завели дело после избиения ребенка воспитателем в детсаду

Следователи устанавливают степень тяжести вреда, допрашивают родственников и работников детского сада

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада из-за причинения телесных повреждений пятилетнему ребенку в Асбесте Свердловской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

По данным местных СМИ, воспитательница ударила девочку в детском саду. Мать ребенка, когда пришла забирать ее, заметила следы от ударов на лице и разбитую губу.

"Следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1994 года рождения. <…> По версии следствия, утром 29 сентября 2025 года подозреваемая, находясь в муниципальном детском саду и исполняя функции воспитателя, применила физическое насилие по отношению к одной из воспитанниц - девочке 2020 года рождения. В результате произошедшего малолетней были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним). Следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда, допрашивают родственников и работников детского сада.