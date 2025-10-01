Сын компаньона экс-судьи ВС Момотова Марченко не смог обжаловать арест

Срок действия избранной меры в виде содержания под стражей продлится до 18 ноября

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд отказал стороне защиты Ивана Марченко - сына компаньона экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова Андрея Марченко - в удовлетворении апелляционной жалобы на ранее избранный в отношении него арест на время предварительного следствия. Об этом ТАСС заявили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ранее Октябрьский районный суд Краснодара арестовал по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) Ивана Марченко - сына компаньона экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова Андрея Марченко. Сторона защиты пыталась обжаловать избранную меру пресечения.

"Избранная судом первой инстанции мера пресечения на время предварительного следствия оставлена без изменений", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что срок действия избранной меры в виде содержания под стражей - до 18 ноября.

Андрей Марченко - бывший компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, которого в Генпрокуратуре считают фактическим совладельцем сети бизнес-отелей "Мартон". Оба Марченко являются ответчиками по иску Генпрокуратуры к Момотову об изъятии имущества на 9 млрд рублей. Суд наложил обеспечительный арест почти на 100 объектов недвижимости, которые подлежат обращению в доход государства, а также арестовал все имущество Момотова, обоих Марченко, доверенного лица Ольга Тимофеенко и еще 19 аффилированных с бывшим судьей лиц.

Следствие считает, что по указанию Марченко Тимофеенко руководила всеми финансовыми операциями, связанными с его гостиничным бизнесом. Правоохранители настаивают, что даже после передачи бизнеса сыну Марченко неофициально продолжил "фактическое управление компанией".