В полиции заявили, что подозреваемый в поджоге дома в Мюнхене не связан с "Антифой"
Редакция сайта ТАСС
11:43
БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в поджоге жилого дома и взрывах в Мюнхене не имеет отношения к леворадикальному движению "Антифа". Об этом сообщила местная полиция.
Читайте также
Что известно о стрельбе и взрывах в Мюнхене
"Согласно текущему статусу расследования, публикация на платформе Indymedia была подражанием. Подозреваемый не имеет никакого отношения к "Антифа". Нет никаких признаков того, что в других районах Мюнхена существует опасность", - говорится в сообщении правоохранителей, размещенном в X.
Ранее портал BR24 писал, что полиция Мюнхена проверяет наличие связи между поджогом жилого дома и предполагаемыми взрывами и леворадикальным движением "Антифа".