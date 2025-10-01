В полиции заявили, что подозреваемый в поджоге дома в Мюнхене не связан с "Антифой"

Публикация на платформе Indymedia была подражанием

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в поджоге жилого дома и взрывах в Мюнхене не имеет отношения к леворадикальному движению "Антифа". Об этом сообщила местная полиция.

"Согласно текущему статусу расследования, публикация на платформе Indymedia была подражанием. Подозреваемый не имеет никакого отношения к "Антифа". Нет никаких признаков того, что в других районах Мюнхена существует опасность", - говорится в сообщении правоохранителей, размещенном в X.

Ранее портал BR24 писал, что полиция Мюнхена проверяет наличие связи между поджогом жилого дома и предполагаемыми взрывами и леворадикальным движением "Антифа".