Суд в Москве оштрафовал компанию Apple на 3,5 млн рублей

Компанию признали виновной в неудалении информации, распространение которой запрещено в России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности компанию Apple Distribution International Ltd. и назначил штраф в размере 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Apple Distribution International Ltd. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации, распространение которой в России запрещено), и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей", - говорится в решении суда.

Ранее суд уже штрафовал компанию Apple за аналогичные правонарушения. Таганский районный суд оштрафовал на 7,5 млн рублей компанию Apple за пропаганду признанного экстремистским и запрещенного на территории РФ международного движения ЛГБТ. Кроме того, Таганский суд вынес решение по административному протоколу в отношении компании за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Компания была признана виновной по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ и оштрафована на 2,5 млн рублей.