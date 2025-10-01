На ЗАЭС назвали невозможным ремонт поврежденной ВСУ линии из-за обстрелов

Запорожская АЭС преодолела планку самого длительного периода без внешнего энергоснабжения за три года, отметила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Запорожская АЭС уведомила находящихся на станции экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что специалисты станции готовы начать ремонт поврежденной 23 сентября последней внешней линии энергоснабжения, однако не могут этого сделать из-за постоянных обстрелов украинских войск. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Да, мы уведомили МАГАТЭ о том, что готовы к ремонту, но из-за обстрелов не можем его начать. Помимо этого, [глава Росатом Алексей Лихачев] и [гендиректор МАГАТЭ Рафаэль] Гросси обсуждали сложившуюся ситуацию. Также мы информируем МАГАТЭ в постоянном режиме о текущей обстановке", - сказала Яшина.

Она подчеркнула, что специалисты станции готовы "приложить максимум усилий для того, чтобы провести ремонтно-восстановительные работы в кратчайшие сроки, как только позволит обстановка", - сказала Яшина.

Также директор по коммуникациям заявила, что ЗАЭС преодолела планку самого длительного периода без внешнего энергоснабжения за три года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность Запорожской АЭС надежно обеспечивается Россией. Москва также находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по вопросам ситуации на станции. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене заявил, что единственным реальным источником угрозы для ЗАЭС и ее работников являются безрассудные действия киевских вооруженных формирований. А 29 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

В результате обстрелов со стороны ВСУ 23 сентября была повреждена последняя линия внешнего энергоснабжения ЗАЭС. Станция переведена на питание от дизель-генераторов. Это стало 10 подобным инцидентом с начала украинского конфликта. При этом проведение восстановительных работ на поврежденной линии невозможно из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ. При этом функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме, ситуация под контролем, а топлива достаточно для длительной работы генераторов в автономном режиме.