В Татарстане задержали мужчину, убившего и расчленившего соседа

Части тела фигурант выносил в пакетах в заброшенный гараж

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Мужчина, обвиняемый в убийстве своего соседа и расчленении его тела, задержан в Елабуге. Части тела он выносил в пакетах в заброшенный гараж, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану.

"По версии следствия, 25 сентября в гости к 51-летнему обвиняемому пришел 72-летний сосед, с которым они стали распивать спиртные напитки. В какой-то момент сосед сообщил хозяину, что тот якобы должен ему 160 тыс. рублей. В связи с этим между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил потерпевшего, а затем нанес ему несколько ударов ножом в грудь", - говорится в сообщении.

Мужчина погиб на месте, а злоумышленник в течение нескольких дней продолжал употреблять спиртное. 30 сентября он расчленил тело и стал выносить останки в пакетах в заброшенный гараж. На улице пакет порвался, что привлекло внимание случайных свидетелей.

Обвиняемый был задержан в тот же день в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.