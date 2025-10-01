Командиру батальона ВСУ дали 17 лет за теракт в Волгоградской области

В качестве цели террористической атаки Александр Гладченко выбрал войсковую часть

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд признал виновным в содействии террористической деятельности в виде удара БПЛА по территории войсковой части в Волгоградской области командира батальона Вооруженных сил Украины Александра Гладченко и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

″Суд постановил Гладченко Александра Олеговича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет. Гладченко состоял в должности командира батальона отдельного полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины. В качестве цели террористической атаки Гладченко избрал войсковую часть, дислоцированную в Волгоградской области″, - сообщил собеседник агентства.