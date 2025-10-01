В Москве завершили дело об организации незаконной миграции

Фигуранты искали граждан Таджикистана и Узбекистана, желавших получить гражданство РФ, но не имевших на то законных оснований

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 13 человек, которые за деньги оформляли мигрантам подложные регистрации на территории ДНР для упрощенного получения гражданства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 13 участников преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд.

Установлено, что фигуранты искали граждан Таджикистана и Узбекистана, желавших получить гражданство РФ, но не имевших на то законных оснований. Злоумышленники за денежное вознаграждение до 500 тыс. рублей изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки о регистрации на территории Донецкой Народной Республики и Херсонской области, что позволяло иностранцам получать российское гражданство в упрощенном порядке.

Как отметили в ведомстве, сложность расследования заключалась в принимаемых соучастниками мерах по сокрытию своей преступной деятельности. Кроме того, пятеро обвиняемых ранее в течение долгого времени проходили службу в правоохранительных органах, в связи с чем знали о методах проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

В пресс-службе добавили, что в ходе предварительного следствия проведено более 30 обысков на территории Москвы, ДНР, Ростова-на-Дону и Тулы, где изъяты многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений, в том числе иностранного государства. Также осмотрена документация, допрошены более 40 свидетелей, собраны иные доказательства причастности обвиняемых к совершению преступлений.