Задержанный в Польше украинец не признает вину в подрыве "Северных потоков"

Окружной суд в Варшаве рассматривает ходатайство прокуратуры об аресте украинца

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Гражданин Украины Владимир Ж., задержанный накануне в польском городе Прушкув по требованию ФРГ, не признал вину в участии в подрыве газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Об этом сообщил журналистам адвокат украинца Тимотеуш Папроцкий.

"Преследуемый последовательно не признает своей вины и указывает, что не совершал никакого преступления в ущерб Германии", - заявил Папроцкий, трансляцию вел телеканал TVN24. Адвокат также добавил, что сейчас Окружной суд в Варшаве рассматривает ходатайство прокуратуры об аресте украинца.

46-летний гражданин Украины Владимир Ж. был задержан полицией утром 30 сентября в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ он подозревается в участии в подрыве "Северных потоков", по германским законам ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".