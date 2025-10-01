В Карелии бизнесмена Белугу приговорили к штрафу 499,9 млн рублей за дачу взятки

Установлено, что в период с 2016 по 2020 год Белуга дал взятку председателю Петрозаводского горсовета Геннадию Боднарчуку

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 октября. /ТАСС/. Суд признал бизнесмена Леонида Белугу виновным по делу о даче взятки экс-спикеру горсовета Петрозаводска в особо крупном размере. Его приговорили к штрафу в размере 499,9 млн рублей, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

"В Петрозаводском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении Б. (Леонида Белуги - прим. ТАСС) по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Приговором суда Б. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 000 000 рублей, в соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ размер назначенного штрафа снижен до 499 970 000 рублей", - сказано в сообщении.

Установлено, что в период с 2016 по 2020 год Белуга дал взятку председателю Петрозаводского горсовета Геннадию Боднарчуку в виде скидки в сумме свыше 8,6 млн рублей на приобретение трех квартир в жилом комплексе в Петрозаводске. Услуги имущественного характера предоставлялись за оказание содействия в получении разрешения на строительство указанного жилого комплекса.

"В целях конспирации преступных действий, опасаясь оформлять на себя объекты недвижимости по значительно заниженной стоимости, указанные квартиры были оформлены на сожительницу взяткополучателя", - сообщили в СУ СК по Карелии.

Дело экс-спикера Петросовета

Петрозаводский городской суд вынес приговор экс-спикеру Геннадию Боднарчуку в декабре 2022 года. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в злоупотреблении полномочиями и их превышении (ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Суд назначил Боднарчуку наказание в виде 15 лет в колонии строгого режима и штрафа в размере 100 млн рублей и запретил занимать должности в органах местного самоуправления в течение 12 лет. В Верховном суде Карелии срок уменьшили на полгода. Такое решение было принято в связи с отсутствием состава преступления по статье о превышении полномочий.