Жителя Ялты осудили на 14 лет за госизмену

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Верховный суд Республики Крым в среду признал жителя Ялты виновным в государственной измене и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"В Верховном суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого житель Ялты 1958 г. р. признан виновным в государственной измене. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев после отбывания основного наказания в виде лишения свободы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.