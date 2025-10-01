В Одессе один из районов отрезало от города

Из-за сломавшихся насосов невозможно откачать воду, затопившую Пересыпский район

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пересыпский район Одессы отрезан от города, где уже второй день продолжается коллапс из-за наводнения, вызванного сильным ливнем и плохой работой канализации. Об этом сообщило украинское издание "Новости. Live", опубликовав видео в Telegram-канале.

По его информации, весь район затоплен, поскольку насосы вышли из строя и воду невозможно откачать. В городе частично не ходит общественный транспорт, посреди дорог оставлены брошенные автомобили.

В ночь на 30 сентября в Одессе за семь часов выпала двухмесячная норма осадков. Госслужба Украины по ЧС сообщила, что из-за сильного ливня погибли девять человек, в том числе один ребенок. Как позже уточнили в ведомстве, среди погибших оказалась семья из пяти человек. Они проживали на цокольном этаже, во время наводнения их накрыла волна, из-за которой они не смогли выбраться наружу. Из-за подтоплений была приостановлена работа двух канализационных насосных станций, в ряде районов пропал свет. Многие улицы города были затоплены.

1 октября министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба информировал, что ситуацию изучит госкомиссия по вопросам техногенной безопасности и ЧС. Как заявил уехавший из страны из-за политического преследования депутат Верховной рады Артем Дмитрук, городские власти Одессы годами не ремонтировали и не реконструировали канализацию и ливневые стоки.