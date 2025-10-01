Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Мошковича по делу о взятке и мошенничестве

По версии следствия, обвиняемые по делу убедили бывшего владельца холдинга "Солнечные продукты" продать 85% акций его компании в обмен на инвестиции, которые так и не последовали

Максим Басов и основатель холдинга "Русагро" Вадим Мошкович © Московские суды общей юрисдикции/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова по уголовному делу о мошенничестве и взятке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд отклонил апелляцию на решение суда первой инстанции в отношении Мошковича и Басова", - сказано в решении судьи. Ранее Мещанский суд Москвы продлил обоим арест до 25 ноября.

Мошкович и Басов были задержаны и арестованы в конце марта. В офисах "Русагро" прошли обыски и выемка документов. Фигурантам было предъявлено обвинение по статьям 159 и 201 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями). Позднее появилось уголовное дело о взяточничестве, фигурантом которого стал бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов.

По версии следствия, обвиняемые убедили бывшего владельца холдинга "Солнечные продукты" Владислава Бурова продать 85% акций его компании в обмен на инвестиции, которые так и не последовали, что привело к ущербу в 30 млрд рублей. Уголовное дело возбуждено по заявлению Бурова. Вину фигуранты не признают.