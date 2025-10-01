Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве генерала Москалика

Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу Игната Кузина, обвиняемого в теракте против генерала

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Игната Кузина, обвиняемого в теракте в отношении генерала Ярослава Москалика, и направила дело в суд. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игната Кузина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств), п. "а" ч. 4 ст. 327 УК РФ (хранение и перевозка в целях использования заведомо поддельного официального документа)", - говорится в сообщении.

Дело направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с февраля 2022 года по апрель 2023-го неустановленные лица создали на Украине сообщество для осуществления террористической деятельности на территории России, дестабилизации работы органов власти и воздействия на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции. "В 2023 году в состав сообщества за деньги был вовлечен Кузин, которому определили роль исполнителя теракта в отношении заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Ярослава Москалика. Он вел наблюдение за квартирой в Балашихе, где проживал Москалик, арендовав жилье по соседству. Также он забрал из тайника в лесопарковой зоне и перенес к себе оставленные соучастниками средства видеонаблюдения, детонатор, взрывчатое вещество массой около 500 граммов в тротиловом эквиваленте, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства и снаряжения его поражающими элементами", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

В феврале 2025 года Кузин купил автомобиль и припарковал его у подъезда дома, где проживал генерал. Он собрал СВУ и разместил его вместе с системой видеонаблюдения в салоне автомобиля. 25 апреля, когда Москалик вышел из подъезда, неустановленный соучастник дистанционно привел СВУ в действие, в результате чего генерал погиб.

Расследование в отношении неустановленных соучастников Кузина продолжается, отметили в ведомстве.