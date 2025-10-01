Отец мог быть причастен к убийству детей и их матери в Ульяновске

Мужчина пытался совершить самоубийство

УЛЬЯНОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Следователи проверяют причастность отца к убийству двух девочек и их матери в Ульяновске. Мужчина пытался совершить самоубийство, он госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Предположительно, [подозревается в убийстве] отец [погибших девочек]. Пока нет возможности проводить с ним следственные действия, он госпитализирован в тяжелом состоянии, угрозы жизни нет, [состояние] стабилизировали", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчина пытался совершить самоубийство.

1 октября в квартире жилого дома в Заволжском районе Ульяновска обнаружили тела 27-летней женщины и двух ее дочек. Тела нашла бабушка девочек, когда пришла навестить внучек. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления, в состав следственно-оперативной группы включены сотрудники полиции.