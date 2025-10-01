В Варшаве на семь дней арестовали подозреваемого в подрыве "Севпотоков"

Гражданина Украины Владимира Журавлева задержали 30 сентября в Прушкуве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Окружной суд Варшавы арестовал на семь дней задержанного накануне в Польше гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве "Северных потоков". Об этом сообщил портал Interia со ссылкой на решение суда.

Согласно нему, украинец будет под арестом до 07:40 по местному времени (08:40 мск) 7 октября. Адвокат Журавлева Тимотеуш Папроцкий заявил, что оспорит решение суда. "Мы будем защищать его права, бороться за то, чтобы он отвечал [перед судом], находясь на свободе", - рассказал Папроцкий журналистам после оглашения решения суда.

46-летний гражданин Украины Владимир Журавлев был задержан полицией утром 30 сентября в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ он подозревается в участии в подрыве газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", по германским законам ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".