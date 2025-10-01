В Екатеринбурге отравились восемь школьников

У одного из них выявили норовирус

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Восемь учащихся школы №122 в Екатеринбурге обратились за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции, у одного из них выявлен норовирус. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Управление Роспотребнадзора расследует случаи заболевания учащихся школы №122 в Екатеринбурге. За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились восемь школьников. Заболевшие лабораторно обследованы, у одного из них выделен норовирус", - говорится в сообщении.

Ведомство организовало эпидрасследование, эксперты оценили соблюдение на пищеблоке санитарного законодательства и отобрали пробы сырья, пищи, воды для исследований. В адрес школы и организатора питания выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, заключительной дезинфекции и обследовании сотрудников пищеблока.

Ранее в ряде местных СМИ сообщили сразу о двух происшествиях в школах. В лицее №159, по данным СМИ, стало плохо 12 ученикам, в школе №122 - якобы массовое отравление. В администрации города ТАСС подтвердили информацию о происшествии в обеих школах.