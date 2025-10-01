На имущество заочно осужденного Дмитрия Быкова не накладывали арест

Писателю ранее назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Арест на имущество писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденного на семь лет лишения свободы, не накладывался. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы.

"Мы не накладывали обеспечительный арест на недвижимость писателя Быкова. Соответствующее ходатайство в суд также не поступало", - отметили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном аресте имущества Быкова и задолженности по коммунальным платежам.

В среду Черемушкинский суд признал Быкова виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Он объявлен в международный розыск.