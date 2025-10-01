В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя

Женщину и мужчину попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль с помощью FPV-дронов в селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области. Мужчина и женщина получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Грайворонском округе пострадали два мирных жителя. В селе Козинка от ударов FPV-дронов по автомобилю женщина получила осколочное ранение спины, а мужчина - осколочное ранение правой руки. Пострадавших попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь. Для продолжения лечения они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в Telegram-канале.

По информации Гладкова, при атаке БПЛА поврежден автомобиль.