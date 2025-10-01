На юго-западе Москвы при пожаре в квартире спасли шесть человек

Также из дома эвакуировались 15 человек

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пожарные спасли шесть человек из загоревшейся девятиэтажки на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре на Профсоюзной улице, д. 16/10. Происходило возгорание квартиры на 7-м этаже 9-этажного жилого здания. В ходе проводимых работ по тушению с верхних этажей и соседней квартиры пожарными расчетами спасены 6 человек", - сказали в МЧС.

Спасенные были переданы медикам. Также из дома эвакуировались 15 человек. В настоящее время возгорание потушено.