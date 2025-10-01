Оглашение приговора по делу об убийстве байкера в Люблине перенесли
Редакция сайта ТАСС
14:37
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд перенес оглашение приговора Шахину Аббасову и другим фигурантам дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева в столичном районе Люблино из-за вновь открывшихся обстоятельств. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Читайте также
Что известно о расследовании убийства из-за спора о парковочном месте в Москве
"Из-за вновь открывшихся обстоятельств суд переносит оглашение приговора и возобновляет судебное следствие. Предстоит допросить ряд свидетелей ", - заявил председательствующий судья. Он не уточнил, о каких именно обстоятельствах идет речь. Оглашение приговора должно состояться 16 октября.