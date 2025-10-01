В Ленобласти арестовали 14 фигуранта дела об отравлении суррогатом

Мужчину заключили под стражу на 1 месяц 26 дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Волосовский районный суд Ленинградской области заключил под стражу 14 обвиняемого по делу о производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, ставшей причиной массовых смертельных отравлений в регионе.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Волосовским районным судом Ленинградской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 26 суток в отношении еще одного фигуранта уголовного дела о производстве и продаже алкогольной продукции на территории Ленинградской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, 41-летний местный житель совместно с иными лицами незаконно приобрел спиртосодержащую продукцию, а затем реализовывал ее на территории района, что привело к гибели нескольких человек.

Ранее в среду Октябрьский суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО еще трех фигурантов уголовного дела - жителей Ленобласти Алексея Илларионова, Владимира Савченко и Игоря Софронова. Все они являются представителями компании, хранившей изъятую из оборота спиртосодержащую продукцию на складе в деревне Трубников Бор Тосненского района. По версии следствия, мужчины незаконно торговали данной продукцией, а ее приобретатели передали ее лицам, которые распространили опасную жидкость на территории Сланцевского и Волосовского районов, что привело к смерти ряда жителей региона.