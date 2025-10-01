В Бурятии уволилась главврач диспансера, где пациентке удалили здоровую почку

Медработникам, допустившим ошибку, вынесли дисциплинарное взыскание

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 1 октября. /ТАСС/. Главный врач Бурятского республиканского клинического онкологического диcпaнcepа, где перепутали данные обследования двух пациенток и одной из них удалили здоровую почку, уволилась. Об этом сообщила в своем Telegram-канале зампред правительства Бурятии - министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

"Главный врач онкодиспансера посчитала моральным долгом уйти в отставку, она уволена", - сообщила Лудупова.

Также уволен рентген-лаборант. Медработникам, допустившим ошибку, вынесено дисциплинарное взыскание. "Окончательное решение вынесет суд", - отметила Лудупова.

Ранее в Следственном управлении СК России по Бурятии сообщили, что по результатам проверки установлены отдельные нарушения, в том числе связанные с нарушением идентификации пациентов, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

"От имени всего медицинского сообщества приношу глубочайшие извинения пациентке и ее близким за совершенную медицинскую ошибку сотрудниками онкодиспансера. Я пообщалась с пациенткой, со стороны Минздрава обеспечим полное медицинское наблюдение и лечение на всех этапах, будем на связи", - сказала министр.