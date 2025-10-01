В Саратове завели дело после нападения мужчины на ученика в школе

Пострадал 13-летний мальчик

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 1 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства после нападения мужчины на 13-летнего мальчика в одной из школ в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее в сети появилось видео и информация о том, что мужчина во время занятий в школе №86 зашел в класс и ударил чужого ребенка. Прокуратура и полиция организовали проверки.

"По результатам проверки размещенных в СМИ сведений возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 1 октября в одном из образовательных учреждений в присутствии обучающихся и преподавателей злоумышленник напал на 13-летнего ученика. Подозреваемого задержали.

Как сообщали в прокуратуре региона, предварительно установлено, что между двумя учащимися школы произошел конфликт, о котором один из детей сообщил отцу. На это родитель отреагировал тем, что пришел в класс, где высказал угрозы и нанес телесные повреждения оппоненту сына.