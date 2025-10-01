В Берлине задержали предполагаемых членов ХАМАС, добывавших оружие для терактов

Это два гражданина Германии и уроженец Ливана

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. В Берлине задержаны трое предполагаемых участников радикального движения ХАМАС. По данным следствия, они добывали оружие для совершения терактов против израильских учреждений в ФРГ. Об этом сообщила Генпрокуратура Германии.

Речь идет о двух гражданах Германии и уроженце Ливана. Они подозреваются в членстве в иностранной террористической организации и подготовке тяжкого насильственного преступления, представляющего угрозу нацбезопасности. Как минимум с лета 2025 года они занимались тем, что добывали для ХАМАС оружие и боеприпасы с целью совершения терактов против израильских или еврейских учреждений в Германии, отметила Генпрокуратура ФРГ.

Во время обысков у подозреваемых были обнаружены в том числе автомат Калашникова, несколько пистолетов, боеприпасы.

В четверг подозреваемые предстанут перед следственным судьей Верховного суда ФРГ, который изберет им меру пресечения.